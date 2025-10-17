Хроника Победы (17.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с террором, совершенным Арменией в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

17 октября 2020 года на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram была размещена публикация в связи с террором, совершенным армянской стороной в Гяндже:

"Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города, где нет никакой военной инфраструктуры?

Вероломная атака на Гянджу, совершенная этой ночью, -это не только свидетельство фашистской сущности армянских властей и их беспринципности, но и проявление тотальной беспомощности агрессора перед азербайджанской армией.

Целенаправленные атаки на мирных граждан – это преступление против человечности. А остаться равнодушным – значит стать соучастником этого преступления!

Я выражаю глубокие соболезнования семьям и родным людей, погибших в результате этой трагедии и желаю скорейшего исцеления всем раненым.

Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!"