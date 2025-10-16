Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 16 октября 2025 17:43 (UTC +04:00)
Иран направил Польше ноту протеста

Эльнур Багышев
БАКУ/Trend/ - Иран направил Польше ноту протеста в ответ на заявления главы Министерства иностранных дел Польши, касающиеся Ирана.

Как сообщает Trend, МИД Ирана распространил информацию в связи с этим.

Согласно информации, генеральный директор Департамента стран Средиземноморья и Восточной Европы МИД Ирана Махмуд Хейдари вызвал посла Польши в Тегеране Марцина Вильчека в МИД Ирана.

Иранская сторона назвала обвинения главы МИД Польши в использовании иранских беспилотников в российско-украинской войне безосновательными и выразила решительный протест польской стороне.

Польский посол отметил, что его страна заинтересована в поддержании благоприятных отношениях с Ираном, и заявил, что передаст протест иранской стороны в МИД Польши.

