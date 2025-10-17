Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанская нефть подешевела

Экономика Материалы 17 октября 2025 10:07 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 1,11 доллара США, или 1,7%, по сравнению с предыдущим показателем, составив 63,15 доллара США.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB снизилась на 1,14 доллара США, или 1,8%, и составила 61,41 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,5 доллара США, или 1%, составив 49,91 доллара США за баррель.

Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,8 доллара США, или 1,3%, по сравнению с предыдущим показателем, и составила 61,78 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.

