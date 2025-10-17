Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 1,11 доллара США, или 1,7%, по сравнению с предыдущим показателем, составив 63,15 доллара США.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB снизилась на 1,14 доллара США, или 1,8%, и составила 61,41 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем уменьшилась на 0,5 доллара США, или 1%, составив 49,91 доллара США за баррель.
Стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,8 доллара США, или 1,3%, по сравнению с предыдущим показателем, и составила 61,78 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.
