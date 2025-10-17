Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 октября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9908 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2.1208 маната.

Код Курс USD 1,7 EUR 1,9908 AUD 1,1006 BYN 0,5594 BGN 1,0178 AED 0,4628 KRW 0,1197 CZK 0,082 CNY 0,2387 DKK 0,2665 GEL 0,6289 HKD 0,2189 INR 0,0193 GBP 2,2869 SEK 0,1806 CHF 2,1507 ILS 0,5127 CAD 1,2108 KWD 5,5615 KZT 0,3177 QAR 0,4664 KGS 0,0194 HUF 0,5106 MDL 0,1013 NOK 0,169 UZS 0,014 PKR 0,6026 PLN 0,4683 RON 0,3914 RUB 2,1208 RSD 0,017 SGD 1,3155 SAR 0,4533 xdr 2,3216 TRY 0,0405 TMT 0,4857 UAH 0,0408 JPY 1,1336 NZD 0,9745

1.9908