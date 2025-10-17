Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 17 октября 2025 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 октября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9908 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2.1208 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9908
AUD 1,1006
BYN 0,5594
BGN 1,0178
AED 0,4628
KRW 0,1197
CZK 0,082
CNY 0,2387
DKK 0,2665
GEL 0,6289
HKD 0,2189
INR 0,0193
GBP 2,2869
SEK 0,1806
CHF 2,1507
ILS 0,5127
CAD 1,2108
KWD 5,5615
KZT 0,3177
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5106
MDL 0,1013
NOK 0,169
UZS 0,014
PKR 0,6026
PLN 0,4683
RON 0,3914
RUB 2,1208
RSD 0,017
SGD 1,3155
SAR 0,4533
xdr 2,3216
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0408
JPY 1,1336
NZD 0,9745

