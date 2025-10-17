Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 октября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9908 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0405 маната, 100 российских рублей - 2.1208 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9908
|AUD
|1,1006
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0178
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1197
|CZK
|0,082
|CNY
|0,2387
|DKK
|0,2665
|GEL
|0,6289
|HKD
|0,2189
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2869
|SEK
|0,1806
|CHF
|2,1507
|ILS
|0,5127
|CAD
|1,2108
|KWD
|5,5615
|KZT
|0,3177
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5106
|MDL
|0,1013
|NOK
|0,169
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6026
|PLN
|0,4683
|RON
|0,3914
|RUB
|2,1208
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3155
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3216
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0408
|JPY
|1,1336
|NZD
|0,9745
