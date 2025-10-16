В Центре искусств "Хатаи" открылся международный фестиваль акварели (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку состоялось открытие Международного фестиваля акварели "У искусства нет границ", сообщает Trend Life.

С приветственным словом выступил директор Центра искусств Захид Авазов, поприветствовав участников фестиваля и гостей мероприятия. Затем с речами выступили начальник отдела Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, председатель Международного общества акварели Атанур Догaн, народные художники Ариф Гусейнов и Сирус Мирзазаде, сотрудник Национального музея искусств Азербайджана Асад Гулиев, художница и организатор фестиваля Мехрибан Алышева, представитель Международного общества акварели в Азербайджане Сабина Искендер, представитель Международного общества акварели "Искусство во имя исцеления" в Азербайджане Элминаз Гахраманова, а также сопредседатель этой организации Рагим Ибрагимов и другие.

Участникам фестиваля были вручены подарки, награды и сертификаты.

В мероприятии, наряду с азербайджанскими художниками, приняли участие мастера акварели из зарубежных стран. Они представили свои работы, созданные для детей с особыми потребностями, а также провели творческие перформансы. Кроме того, на фестивале были выставлены произведения самих детей, нуждающихся в особом внимании.

Фестиваль завершится 16 октября в 18:00 совместной выставкой местных и иностранных художников в выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана.

Цель фестиваля - продемонстрировать целительную силу искусства, поддержать творческий потенциал детей и молодежи с особыми потребностями, содействовать их интеграции в общество и пробудить интерес к искусству.

Девиз фестиваля

Мир прекрасен красками!

Давайте объединим наши разные миры силой искусства!

Через фестиваль «У искусства нет границ» создадим вместе работы и поделимся своим творчеством!

Организаторы уверены, что фестиваль поможет детям с особыми потребностями интересно и с пользой провести свободное время, а также повысит общественный интерес к акварельному жанру.

