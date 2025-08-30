Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в военных училищах Турции (ФОТО)

Политика Материалы 30 августа 2025 21:39 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 30 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в братскую Турцию по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, сообщает Trend.

В рамках визита министр обороны принял участие в церемониях выпуска, состоявшихся в училище Сухопутных войск, Военно-морском училище и в Военном лётном училище Национального университета обороны Турции.

Выступивший на церемониях Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, поздравил выпускников.

Дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим высшие военные учебные заведения Турции, вручил министр обороны Азербайджанской Республики.

В заключение выпускники под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем перед трибуной.

