В Баку некоторые дороги будут временно частично ограничены для движения транспорта.

Общество Материалы 30 августа 2025 18:47 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - С 22:00 30 августа будет ограничен выезд с проспекта Азадлыг на проспект Нефтчиляр до окончания гонки Формулы-1, сообщает Trend.

Эти ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана 2025 года Qatar Airways Формулы-1, который пройдет с 19 по 21 сентября. Обратите внимание, что ограничения будут применяться поэтапно, и другие улицы и проспекты также могут быть затронуты в преддверии гонки.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты.

Baku City Circuit заранее благодарит жителей города за понимание сложившейся ситуации.

