Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором корпорации CETC (ФОТО)

Политика Материалы 31 августа 2025 13:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Эмин Алиев
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - 31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с генеральным директором корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation) Цзюй Пэном.

Как сообщает Trend, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области модернизации национальной системы управления и управленческих способностей посредством цифровых технологий, развития цифровой экономики, обеспечения национальной сетевой безопасности, кибербезопасности и использования дата-приложений.

