Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором корпорации CETC (ФОТО)

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - 31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с генеральным директором корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation) Цзюй Пэном.

Как сообщает Trend, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области модернизации национальной системы управления и управленческих способностей посредством цифровых технологий, развития цифровой экономики, обеспечения национальной сетевой безопасности, кибербезопасности и использования дата-приложений.