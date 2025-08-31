Президент Ильхам Алиев встретился с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co (ФОТО)

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - 31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co Се И.

Как сообщает Trend, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и компанией.

Были обсуждены вопросы, связанные с созданием в ближайшее время в Свободной экономической зоне Алят предприятия по производству солнечных панелей, отвечающего самым современным технологическим стандартам. Было подчеркнуто, что большую часть продукции, которая будет производиться на этом предприятии , планируется экспортировать на мировые рынки.

Отметив, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат, Се И сказал, что решение об инвестировании в Азербайджан принято с учетом стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем.