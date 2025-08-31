Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 1 сентября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью 21-26, днем - 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75, днем - 30-35 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27°, на южном побережье (Тюркан, Говсан, Сахил, Шых) - 27-28°.

В регионах Азербайджана осадки не прогнозируются. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет наблюдаться туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью 18-23, днем - 33-38, в горах ночью 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.