Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Председателем Китайской Народной Республики в китайском городе Тяньцзинь.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района и был одной из первых стран, осудивших проведенные на Тайване выборы.