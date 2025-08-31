Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 31 августа 2025 10:15 (UTC +04:00)
ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Председателем Китайской Народной Республики в китайском городе Тяньцзинь.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района и был одной из первых стран, осудивших проведенные на Тайване выборы.

