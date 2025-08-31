Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для развития связей между Азербайджаном и Китаем - Хикмет Гаджиев

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для развития связей между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Тяньцзине заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Еще одним важным направлением нашего сотрудничества является транспортная связь. Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора, который проходит по нашей территории и является частью китайской инициативы "Один пояс, один путь", - отметил Гаджиев.

По его словам, в этом году объем перевозок китайских грузов по Среднему коридору увеличился более чем на 40 процентов, что укрепило его значение как важнейшего транспортного маршрута Евразии.

"Мы считаем, что армяно-азербайджанский мирный процесс и открытие Зангезурского коридора создадут новые возможности для транспортной взаимосвязи", - добавил он.