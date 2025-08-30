Фуад Наджафли встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли 30 августа провёл встречу с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР.

В ходе встречи Ф. Наджафли отметил, что в результате многолетней оккупационной политики Армении Нахчыванская Автономная Республика оказалась отрезанной от основной части Азербайджана, а сухопутные транспортные связи были прерваны. Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура на оккупированных территориях, включая железнодорожную систему, была разрушена, однако достигнутые результаты в направлении нормализации отношений с Арменией открывают важные перспективы для будущего региона.

Он также обратил внимание на реализацию в Нахчыване значимых проектов в сферах альтернативной энергетики, логистики и туризма, отметив богатые природные ресурсы региона и широкие инвестиционные возможности.

Со своей стороны, Магдалена Гроно высоко оценила итоги переговоров, проведённых в Вашингтоне по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также продвижения мирной повестки. Она подчеркнула стратегическое значение Нахчывана, который может стать связующим звеном между Европой и Азией, и отметила важность реализации масштабных логистико-транспортных проектов.

Стороны обменялись мнениями о поддержке Европейским Союзом региональных связей и перспективах развития транспортного коридора.