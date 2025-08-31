Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Малайзии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника страны - Дня независимости Малайзии, сообщает в воскресенье Trend.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости.

Развитие и расширение построенных на добрых традициях азербайджано-малайзийских межгосударственных отношений, нашего сотрудничества, основанного на взаимной вере и поддержке, вызывают удовлетворение.

Уверен, что дружественные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами совместными усилиями будут и впредь развиваться и укрепляться по восходящей линии в соответствии с волей наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному малайзийскому народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.