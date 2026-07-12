Узбекистан и Кувейт обсудили расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кувейт обсудили возможности расширения сотрудничества в области трудовой миграции. Соответствующие вопросы были рассмотрены в ходе встречи директора Агентства по миграции Бехзода Мусаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Кувейт в Узбекистане Турки Халидом Хамадом Аль-Микродом.

Стороны уделили особое внимание подготовке и привлечению квалифицированных специалистов из Узбекистана для трудоустройства на рынке труда Кувейта.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы занятости узбекских граждан в сферах здравоохранения, сервиса, инженерии и электротехники, а также вопросы совершенствования требований к потенциальным работодателям.

Посол Кувейта высоко оценил действующую в Узбекистане систему подготовки кадров для работы за рубежом и подчеркнул важность взаимодействия с Агентством по миграции для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

«Я высоко оцениваю систему подготовки кадров для работы за рубежом, созданную в вашей стране. Сотрудничество с Агентством по миграции также имеет для нас большое значение. Буду рад внести свой вклад в укрепление взаимодействия между Кувейтом и Узбекистаном в сфере трудовой миграции», — заявил Турки Халид Хамад Аль-Микрод.