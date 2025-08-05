Узбекистан и Индонезия расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Авиационные структуры Узбекистана и Индонезии подписали новое соглашение о расширении сотрудничества в сфере гражданской авиации и паломнического туризма, передает Trend.

Согласно информации, документ принят в рамках реализации 53-й цели Стратегии «Узбекистан - 2030», утверждённой указом президента Узбекистана от 11 сентября 2023 года, которая предусматривает четырёхкратный рост объёмов авиаперевозок к 2030 году.

Сообщается, что в Джакарте прошла встреча делегации министерства транспорта Узбекистана, на которой индонезийской стороне была представлена информация о реформировании сектора паломничества и гражданской авиации в республике. Также обсуждались перспективы развития программы «Умра плюс».

По итогам переговоров стороны договорились отменить ранее действовавшие ограничения на количество авиакомпаний, закреплённые в двустороннем соглашении.

Кроме того, для узбекских авиаперевозчиков были определены новые маршруты — Денпасар, Сурабая, Медан, Джокьякарта, Мажаленгка, Банда-Ачех, Танжунг-Пандан и Ломбок, в дополнение к Джакарте.

Стороны также согласовали увеличение количества рейсов до 28 в неделю для каждой страны (всего до 56), а индонезийским авиакомпаниям разрешено использовать все международные аэропорты Узбекистана.