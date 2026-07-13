Таджикистан сообщил о росте нефтепереработки в первом полугодии

БАКУ/ Trend/ - Таджикистан увеличил объем нефтепереработки на 6,9% в годовом исчислении по итогам первого полугодия 2026 года.

Об этом говорится в отчете о деятельности Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана за первое полугодие 2026 года.

«За отчетный период объем переработки нефти составил 6 894 тонны, что на 443,3 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы нефти на складах нефтеперерабатывающих предприятий составили 731,4 тонны», — говорится в отчете.

Согласно данным министерства, за отчетный период объем переработки составил примерно две трети от общего объема добытой в стране нефти за первые шесть месяцев года.

Нефтеперерабатывающая отрасль Таджикистана остается сравнительно небольшой, что отражает ограниченные объемы собственной добычи сырой нефти. Большая часть внутреннего спроса на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты по-прежнему удовлетворяется за счет импорта, главным образом из соседних стран. В то же время правительство продолжает реализовывать политику, направленную на увеличение внутренней добычи углеводородов и расширение перерабатывающих мощностей в рамках более широких усилий по укреплению энергетической безопасности страны.

Ожидается, что данный сектор останется одним из приоритетных направлений и для международных институтов развития. На этом фоне в эксклюзивном интервью Trend представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщили об утверждении нового Стратегического и капитального рамочного документа (SCF) на 2026–2030 годы, определяющего ключевые приоритеты деятельности банка в Центральной Азии и других регионах.

По словам управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейна Озхана, документ сосредоточен на трех основных направлениях: ускорении «зеленого» перехода, укреплении экономического управления и развитии человеческого капитала при одновременном продвижении равных возможностей.

Он отметил, что именно эти приоритеты служат основными ориентирами деятельности ЕБРР в Центральной Азии. Банк также разрабатывает индивидуальные страновые стратегии для каждого государства региона в тесном сотрудничестве с национальными властями, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности частного сектора, созданию рабочих мест, развитию навыков, содействию инклюзивности и поддержке цифровой трансформации.