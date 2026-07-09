Таджикистан запускает масштабное обновление аграрного сектора: что будет с экономикой

БАКУ /Trend/ - Недавно правительство Таджикистана утвердило сразу несколько долгосрочных государственных программ, центральное место среди которых заняли документы по развитию хлопководства и шелководства на 2026–2030 годы.

Параллельно были рассмотрены инициативы в сфере сельских библиотек, энергетики, промышленности, туризма, официальной статистики и инвестиционной политики. Отдельные поручения по аграрной сфере касались расширения повторных посевов на орошаемых землях, формирования запасов семенного материала и реализации проектов, связанных с развитием сельских территорий.

Решение уделить особое внимание аграрному сектору отражает его сохраняющееся значение для экономики страны. Согласно официальной статистике, за январь–май 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства Таджикистана составил 11,68 млрд сомони (1,26 млрд долларов США), увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство продукции растениеводства выросло на 4,9% — до 3,79 млрд сомони (409,66 млн долларов США), а животноводства — на 8,7%, достигнув 7,89 млрд сомони (852,82 млн долларов США).

При этом структура производства свидетельствует о сохранении ведущей роли хозяйств населения, на долю которых приходится 58,7% общего объема сельскохозяйственной продукции страны. Еще 25,9% обеспечивают дехканские (фермерские) хозяйства, тогда как общественные хозяйства формируют 15,4% производства. Такое распределение подчеркивает ключевую роль малых форм хозяйствования в аграрном секторе и их значение для дальнейшего развития отрасли.

Программа инновационного развития хлопководческой отрасли рассчитана на решение сразу нескольких задач. Среди них — внедрение новых отечественных и зарубежных сортов хлопчатника, повышение урожайности хлопчатника, подготовка специалистов и укрепление экспортного потенциала. Для Таджикистана хлопок остается одной из традиционных экспортных культур и важным источником сырья для текстильной промышленности.

В то же время статистика свидетельствует, что сельское хозяйство страны развивается неравномерно. За первые пять месяцев текущего года производство картофеля увеличилось на 16,2%, фруктов — на 4,5%, бахчевых культур — на 2,3%. Одновременно выпуск зерновых сократился на 2%, овощей — на 10,2%, а кормовых культур — на 3,7%. Подобная динамика может объясняться как сезонными факторами, так и изменением структуры посевных площадей, однако она также указывает на необходимость повышения устойчивости отдельных направлений растениеводства.

Именно в этом контексте поручение руководства страны расширить повторные посевы на орошаемых землях и обеспечить необходимые запасы семенного материала выглядит частью более широкой стратегии по увеличению урожайности без существенного расширения земельного фонда.

Вторая крупная инициатива касается развития шелководства и переработки коконов. Государственная программа предусматривает восстановление тутовых насаждений, импорт семян шелкопряда, модернизацию переработки и увеличение производства готовой продукции. Помимо создания новых рабочих мест, власти рассчитывают повысить экспортный потенциал отрасли и привлечь дополнительные инвестиции.

Такая политика соответствует курсу на увеличение доли продукции с более высокой добавленной стоимостью. Вместо экспорта исключительно сырья развитие перерабатывающих производств потенциально позволяет сохранить большую часть экономической ценности внутри страны. Однако достижение этой цели будет зависеть от масштабов инвестиций, доступности современных технологий и способности предприятий конкурировать на внешних рынках.

Одновременно внимание правительства к сельским библиотекам показывает стремление объединить развитие сельской экономики с модернизацией социальной инфраструктуры. Государственная программа на 2027–2031 годы предусматривает компьютеризацию библиотек, подключение к интернету, создание электронных книжных фондов, повышение квалификации сотрудников и расширение доступа молодежи к образовательным ресурсам.

Эти меры дополняют более широкий курс на развитие человеческого капитала, который в последние месяцы все чаще становится частью государственной повестки. В мае Душанбе принимал международный форум Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), посвященный инвестициям в науку и будущему агропродовольственных систем Европы и Центральной Азии. Одной из ключевых тем мероприятия стало вовлечение молодых фермеров, ученых и предпринимателей в модернизацию сельского хозяйства, расширение доступа к финансированию, современным технологиям и рынкам. В этом контексте развитие образовательной инфраструктуры и подготовка кадров могут рассматриваться как взаимосвязанные элементы долгосрочной политики.

Параллельно официальная статистика свидетельствует о продолжающемся расширении животноводства. По состоянию на 1 июня поголовье крупного рогатого скота достигло 3,07 млн голов, увеличившись на 9,4% по сравнению с прошлым годом, а численность овец и коз выросла на 11,6% — до 8,2 млн голов. При этом 94,2% крупного рогатого скота и 81,8% овец и коз содержатся в хозяйствах населения. Таким образом, основная часть животноводческого производства по-прежнему сосредоточена в хозяйствах населения.

Наряду с сельским хозяйством, правительство рассмотрело вопросы промышленной политики и инвестиций. В частности, был обсужден проект соглашения с компанией «Кристалл Грин Гласс» о строительстве предприятий по добыче и обогащению кварца, производству панельного стекла и стеклотары. Также были утверждены правила подключения объектов возобновляемой энергетики к энергосистеме и рассмотрены меры поддержки туристической отрасли. Такое сочетание инициатив показывает стремление одновременно развивать несколько направлений экономики, снижая зависимость от отдельных отраслей.

Дальнейшее развитие событий может пойти по нескольким сценариям. При успешной реализации государственных программ Таджикистан может увеличить объемы производства хлопка, шелка и продукции переработки, повысить экспортную выручку, расширить занятость в сельской местности и привлечь дополнительные инвестиции в агропромышленный комплекс.

Другой возможный сценарий предполагает, что реализация отдельных проектов будет ограничена темпами финансирования, уровнем технологического обновления, состоянием инфраструктуры или рыночной конъюнктурой, вследствие чего ожидаемый экономический эффект проявится постепенно.

Возможен и вариант, при котором наибольших результатов удастся добиться в отдельных регионах или отраслях, тогда как эффективность остальных программ будет зависеть от качества исполнения, взаимодействия государства с частным сектором и способности небольших хозяйств воспользоваться предусмотренными механизмами поддержки.