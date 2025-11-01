Назван доход Азербайджана от экспорта фундука

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал фундука на сумму 99,9 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на октябрьский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, этот показатель на 28,3 млн долларов США или на 39,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Только в сентябре Азербайджан экспортировал фундук на сумму 12,1 млн долларов США. Это на 1,2 млн долларов США или на 9% меньше, чем за тот же месяц 2024 года.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,6 млрд долларов США.