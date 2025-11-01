Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные гости Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана, выразили восхищение организацией и представленными программами масштабного проекта, сообщает Trend Life.

Всемирно известный итальянский художник и скульптор Джузеппе Карта отметил, что насыщенная программа очень познавательна и актуальна для современного человека.

"Особенно важно, что зрители могут увидеть работы известного колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро - более 100 уникальных произведений искусства.

Фестиваль организован на самом высоком уровне, в рамках которого на протяжении двух дней организованы мои мастер-классы в Азербайджанской государственной академии художеств", - отметил художник.

Отметим, что в настоящее время в Центре Гейдара Алиева проходит персональная выставка Джузеппе Карта "Дары природы" (Gifts of nature). На выставке представлены большие скульптуры фруктов и овощей. Некоторые из этих работ были созданы автором специально для выставки в Центре Гейдара Алиева и впервые демонстрируются публике в Баку.

Исполнительный директор Художественного музея Вольфсбурга (Германия) Отмар Бохмер отметил, что в рамках фестиваля увидел множество интересных и самобытных работ, выполненных художниками из разных стран, в том числе из Азербайджана.

"Каждая из них по-своему отражает национальные традиции, внутренний мир автора и современное видение искусства. Особенно приятно было познакомиться с азербайджанскими мастерами - их работы наполнены глубиной, тонким чувством формы, цвета и философии. Нам с коллегами очень интересны Баку и азербайджанское искусство, диалог культур, новые художественные течения. Я впервые здесь, но эта поездка оставила очень тёплое впечатление. Надеюсь, что смогу вернуться ещё не раз, чтобы вновь прикоснуться к этому живому и вдохновляющему миру искусства", - отметил он.

Писатель Мануэль Хесус де Аточа Ирис Герера из США также впервые приехал в Баку и остался под впечатлением:

"Я пишу на английском и испанском языках и уже увидел здесь столько красоты, культуры и вдохновения. Чувствуется, насколько жив этот город, насколько вся страна живет искусством. Фестиваль масштабный и прекрасный! Здесь удивительная атмосфера творчества, и я очень благодарен за возможность быть частью этого события. Надеюсь найти здесь творческое единение - с другими художниками и с публикой в целом", - отметил писатель.

Отметим, что с 31 октября по 2 ноября в Баку проходит грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратил Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. На различных локациях представлено более 40 проектов! Особое внимание уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая представлена через язык искусства. Вода, олицетворяющая символ жизни, устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

