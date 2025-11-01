Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)

Культура Материалы 1 ноября 2025 11:47 (UTC +04:00)
Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Известные гости Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана, выразили восхищение организацией и представленными программами масштабного проекта, сообщает Trend Life.

Всемирно известный итальянский художник и скульптор Джузеппе Карта отметил, что насыщенная программа очень познавательна и актуальна для современного человека.

"Особенно важно, что зрители могут увидеть работы известного колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро - более 100 уникальных произведений искусства.

Фестиваль организован на самом высоком уровне, в рамках которого на протяжении двух дней организованы мои мастер-классы в Азербайджанской государственной академии художеств", - отметил художник.

Отметим, что в настоящее время в Центре Гейдара Алиева проходит персональная выставка Джузеппе Карта "Дары природы" (Gifts of nature). На выставке представлены большие скульптуры фруктов и овощей. Некоторые из этих работ были созданы автором специально для выставки в Центре Гейдара Алиева и впервые демонстрируются публике в Баку.

Исполнительный директор Художественного музея Вольфсбурга (Германия) Отмар Бохмер отметил, что в рамках фестиваля увидел множество интересных и самобытных работ, выполненных художниками из разных стран, в том числе из Азербайджана.

"Каждая из них по-своему отражает национальные традиции, внутренний мир автора и современное видение искусства. Особенно приятно было познакомиться с азербайджанскими мастерами - их работы наполнены глубиной, тонким чувством формы, цвета и философии. Нам с коллегами очень интересны Баку и азербайджанское искусство, диалог культур, новые художественные течения. Я впервые здесь, но эта поездка оставила очень тёплое впечатление. Надеюсь, что смогу вернуться ещё не раз, чтобы вновь прикоснуться к этому живому и вдохновляющему миру искусства", - отметил он.

Писатель Мануэль Хесус де Аточа Ирис Герера из США также впервые приехал в Баку и остался под впечатлением:

"Я пишу на английском и испанском языках и уже увидел здесь столько красоты, культуры и вдохновения. Чувствуется, насколько жив этот город, насколько вся страна живет искусством. Фестиваль масштабный и прекрасный! Здесь удивительная атмосфера творчества, и я очень благодарен за возможность быть частью этого события. Надеюсь найти здесь творческое единение - с другими художниками и с публикой в целом", - отметил писатель.

Отметим, что с 31 октября по 2 ноября в Баку проходит грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратил Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. На различных локациях представлено более 40 проектов! Особое внимание уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая представлена через язык искусства. Вода, олицетворяющая символ жизни, устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)
Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)
Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)
Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)
Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)
Зарубежные гости Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW выразили восхищение масштабным проектом (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости