Чудо Восточного Зангезура: Лачынская Каппадокия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Лачынский район, считающийся жемчужиной Восточного Зангезура, всегда отличался богатством и величием своей природы. Рельеф вокруг села Мирик — один из самых удивительных примеров этого богатства. Здесь вулканические породы в результате тысячелетнего процесса эрозии приняли причудливые формы, создавая безмолвный диалог между землей и небом.

Как сообщает Trend, Управление туризма Карабахского региона опубликовало информацию об этом.

Отмечается, что конические скалы, скальные грибы и отдельно стоящие колонны в окрестностях Мирика образуют уникальный ландшафт, поражающий воображение посетителей. Каждый каменный фрагмент здесь — настоящее произведение искусства, созданное самой природой.

Уникальность этих геологических образований заключается не только в их форме, но и в исторических следах, которые они несут. Внутри скал есть следы человека — полости и входы в пещеры. Это свидетельствует о том, что скальные массивы вокруг Мирика являются не только природными памятниками, но и служили средой обитания местного населения в древности.

Этот уникальный природный памятник в деревне Мирик напоминает знаменитые ландшафты турецкого региона Каппадокия, сформировавшиеся в схожих геологических условиях. Это сходство имеет большой потенциал сделать деревню Мирик новым и амбициозным туристическим маршрутом для всего региона. Это вдохновит не только местных, но и иностранных туристов открыть для себя историческую и природную красоту Лачына.

Эти великолепные памятники в деревне Мирик – самое яркое свидетельство богатого туристического потенциала освобожденного Лачынского региона. Этот район представляет большой интерес для туристов, любящих природу, экотуризм и исследователей истории. Кроме того, близость к этой местности минерального источника еще больше повышает туристическую ценность деревни Мирик и создает прочную основу для развития различных видов туризма, сочетая в себе природу, историю и оздоровительные маршруты для посетителей. В будущем село Мирик может стать центром треккинга, фототуризма, оздоровительного туризма и историко-археологических экскурсий.

Скальные памятники села Мирик Лачынского района открывают новую страницу в туристических возможностях Азербайджана, в очередной раз демонстрируя миру богатое наследие Карабаха и Восточного Зангезура. Это уникальное место необходимо беречь и популяризировать для будущих поколений.

