Прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана до 2027 года остался прежним

БАКУ/ Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) оставил без изменений прогнозы экономического роста Казахстана, ожидая при этом замедления темпов роста экономики страны к 2027 году.

Об этом говорится в обновленном июльском докладе МВФ за 2026 год World Economic Outlook («Перспективы развития мировой экономики») под названием «Мировая экономика на перекрестке войны и технологий».

Согласно докладу, реальный ВВП Казахстана вырастет на 4,6% в 2026 году и на 4,4% в 2027 году, что соответствует апрельским прогнозам фонда.

В МВФ отметили, что экономика Казахстана выросла на 5% в 2024 году и ускорилась до 6,5% в 2025 году, после чего в последующие годы темпы роста должны перейти к более умеренному уровню.

Фонд указал, что перспективы роста в странах с формирующимися рынками и развивающихся экономиках остаются неоднородными, что обусловлено различиями в зависимости от сырьевых товаров, степени вовлеченности в международную торговлю, финансовых условиях, объемах денежных переводов, доходах от туризма и участии в глобальных технологических цепочках создания стоимости.

«В странах с формирующимися рынками и развивающихся экономиках рост, как ожидается, замедлится до 3,8% в 2026 году, а затем восстановится до 4,5% в 2027 году. Пересмотр прогнозов носит неоднородный характер и отражает различия в зависимости от сырьевых товаров, географической экспозиции, денежных переводов и туристических поступлений, чувствительности к финансовым условиям и положении в глобальной технологической цепочке создания стоимости», — говорится в докладе.

Являясь крупнейшей экономикой Центральной Азии, Казахстан играет ключевую роль в региональной торговле, энергетических рынках и транспортной взаимосвязанности. Сильные экономические показатели страны поддерживают спрос на транзитные услуги, инвестиции в инфраструктуру и трансграничную торговлю по всей Евразии.

Казахстан также является одной из ключевых стран Среднего коридора, или Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. В последние годы этот маршрут приобрел стратегическое значение на фоне стремления правительств и бизнеса диверсифицировать евразийские торговые пути.

Эта оценка в целом совпадает с позицией Международного транспортного форума (ITF). В эксклюзивном интервью Trend организация заявила, что Средний коридор продолжит играть стратегическую роль в обеспечении евразийской взаимосвязанности, несмотря на возможное усиление альтернативных маршрутов через Иран.

«Тем не менее Средний коридор сохранит стратегическую ценность как диверсифицированный маршрут Азия—Европа, позволяющий обходить как Россию, так и Иран. Он продолжит пользоваться сильной политической и инвестиционной поддержкой в целях развития евразийской взаимосвязанности», — отметили в организации.