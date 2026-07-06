Курс на $25,5 млрд: чего Казахстан ожидает от международных инвесторов

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана рассчитывает привлечь в 2026 году 25,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), тогда как по итогам 2025 года их приток превысил 20 миллиардов долларов. Приоритеты инвестиционной политики отчетливо прослеживаются в повестке 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана, которое состоялось 2 июля в Астане.

На полях заседания представители правительства и квазигосударственного сектора провели серию встреч с руководством Eni, ExxonMobil, Baker Hughes, Marubeni, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и других международных организаций. Повестка этих переговоров показывает, какие отрасли и проекты Казахстан рассматривает в качестве приоритетных для привлечения иностранного капитала.

Видно, что Казахстан заинтересован не просто в увеличении объема ПИИ. Приоритет отдается инвестициям, которые сопровождаются передачей технологий, локализацией производства, развитием инфраструктуры и созданием новых компетенций внутри страны. Именно такие проекты сегодня занимают центральное место в инвестиционной повестке Астаны.

С директором по разведке и добыче глобальных природных ресурсов Eni S.p.A. Лукой Виньяти обсуждалось дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры Казахстана. Одной из ключевых тем стало строительство гибридной электростанции в Жанаозене общей мощностью 247 МВт. Проект рассматривается как часть усилий по внедрению низкоуглеродных технологий и повышению устойчивости национальной энергосистемы.

На встрече с председателем Совета директоров и главным исполнительным директором Baker Hughes Лоренцо Симонелли стороны обсудили расширение локализации производства, развитие сотрудничества с казахстанскими предприятиями и внедрение современных технологических решений в нефтегазовом секторе.

Тематика этих переговоров отражает изменения в глобальной энергетической отрасли. Наряду с традиционными проектами по добыче углеводородов, международные компании все активнее инвестируют в газопереработку, модернизацию существующей инфраструктуры, цифровизацию и технологии, позволяющие снижать углеродный след. На этом фоне Казахстан стремится привлекать проекты, связанные не только с освоением природных ресурсов, но и с технологическим обновлением отрасли.

Показательной в этом отношении является деятельность Baker Hughes в стране. Компания сообщила, что около 95% сервисных услуг в Казахстане уже выполняются казахстанскими специалистами, а также подтвердила планы по дальнейшему расширению локализации и развитию партнерства с местными предприятиями. Это свидетельствует не только о росте местного содержания, но и о постепенном формировании собственной инженерной и сервисной базы. По мере накопления таких компетенций казахстанские компании получают возможность выполнять более сложные технологические работы, а большая часть создаваемой добавленной стоимости остается внутри страны.

Не менее значимым выглядит инфраструктурное направление. По оценке ЕБРР, объем инвестиций банка в Казахстан в 2026 году может достичь рекордных 1,3 млрд евро. Банк отметил готовность и дальше содействовать в развитии транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры Казахстана. Такие проекты редко приносят быстрый финансовый результат, однако именно они формируют базовые условия для дальнейшего притока частного капитала. Качество дорог, инженерных сетей, логистики и коммунальной инфраструктуры напрямую влияет на стоимость реализации промышленных проектов и инвестиционную привлекательность регионов.

В повестке переговоров Астаны с иностранными партнерами также заметно усиливается технологический компонент. Искусственный интеллект, промышленная цифровизация, системы мониторинга оборудования и анализ производственных данных становятся отдельными направлениями сотрудничества с международными компаниями. Для Казахстана это означает возможность получать не только финансовые ресурсы, но и доступ к современным технологиям, которые становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности промышленности.

Одновременно меняются и ожидания государства от иностранных инвесторов.

Во время переговоров премьер-министр Олжас Бектенов неоднократно подчеркивал необходимость увеличения доли отечественных товаров, работ и услуг в крупных инвестиционных проектах. Правительство ориентирует инвесторов на более глубокое вовлечение казахстанских предприятий в производственные цепочки - от поставок оборудования и сервисов до участия в строительстве и эксплуатации объектов.

Судя по содержанию последних переговоров, Казахстан рассчитывает привлечь не просто больше иностранного капитала, а капитал другого качества. В центре внимания оказываются проекты с высокой технологической составляющей, локализацией производств, развитием инженерных компетенций и современной инфраструктуры. Такой подход позволяет использовать иностранные инвестиции не только как источник финансирования, но и как инструмент модернизации экономики.