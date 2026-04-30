Будущее науки начинается здесь - в Гедабее отметили лучших знатоков математики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гедабейском районе подведены итоги I предметной олимпиады по математике среди учащихся XI классов, посвящённой 115-летию со дня рождения выдающегося ученого, математика Микаила Хыдырзаде, сообщили Trend Life организаторы.

В отборочном этапе олимпиады приняли участие 150 школьников, а в финальном этапе за победу боролись 54 учащихся.

Итоги конкурса:

I место – Нармин Мехдиева (средняя школа села Захметкенд Гедабейского района)

II место – Тунджай Гасанзаде (средняя школа села Захметкенд Гедабейского района)

III место – Орхан Багырлы (средняя школа села Чанагчы Гедабейского района).

Победители и их учителя были награждены дипломами и ценными подарками.

На церемонии награждения выступили первый заместитель главы Исполнительной власти Гедабейского района Натиг Нагиев, региональный представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Айдын Будагов, заместитель председателя Гедабейского центра устойчивого развития Джавид Алиев, а также члены семьи Микаила Хыдырзаде, подчеркнувшие значимость олимпиады.

Олимпиада была организована совместно сектором образования Гедабейского района, Гедабейским центром устойчивого развития и ОО "Региональное развитие".

Основная цель мероприятия - сохранить богатое научное наследие Микаила Хыдырзаде, повысить интерес школьников к математике и выявить талантливую молодёжь.

