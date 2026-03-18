Rhenus Group усиливает позиции на Транскаспийском маршруте

БАКУ/Trend/ - Международный логистический оператор Rhenus Group, штаб-квартира которого расположена в Германии, продолжает укреплять свое присутствие на Транскаспийском международном транспортном маршруте, открыв новый офис в Тбилиси.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Rhenus Group.

Отмечается, что открытие нового представительства стало важным этапом в развитии логистической сети компании вдоль Среднего коридора.

“Этот шаг является частью долгосрочной стратегии Rhenus Group, направленной на развитие логистической инфраструктуры и расширение операционного присутствия в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Транскаспийский транспортный коридор, ранее рассматривавшийся как альтернативный маршрут, сегодня стремительно укрепляет свои позиции в качестве одной из ключевых артерий евразийской торговли. Компании все чаще ищут надежные альтернативы традиционным маршрутам между Европой и Азией, что усиливает значение данного направления”, - говорится в информации.

Новый офис в Тбилиси станет операционной базой Rhenus в Грузии и позволит компании напрямую работать с клиентами на местном рынке. Компания будет предоставлять широкий спектр логистических услуг, включая международные автомобильные, железнодорожные, морские и авиаперевозки”, – передает компания.

Согласно информации, в портфель услуг также входят мультимодальные транспортные решения, таможенное сопровождение, консолидация грузов, оптимизация маршрутов и комплексное управление цепочками поставок.

“Обладая значительным опытом в организации интермодальных перевозок, Rhenus объединяет железнодорожный, автомобильный и морской транспорт в единую логистическую систему. Такой подход позволяет обеспечивать надежные перевозки и оптимальные сроки доставки по Транскаспийскому коридору.

Клиенты получают доступ к гибким логистическим решениям, прозрачному отслеживанию грузов и дополнительным сервисам, способствующим повышению устойчивости цепочек поставок между Европой и Азией”, - сообщает компания.

Подчеркивается, что член правления Rhenus Group Андреас Штёкли отметил стратегическое значение расширения:

"Для Rhenus Group развитие устойчивой логистической инфраструктуры вдоль всего Транскаспийского транспортного коридора является стратегическим приоритетом. Открытие офиса в Грузии стало важным шагом в укреплении нашего присутствия на маршруте. Сегодня компания представлена во всех ключевых странах региона, что позволяет нам обеспечивать клиентам интегрированные транспортно-логистические решения и эффективно соединять рынки Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии".

Отметим, что Rhenus Group входит в число ведущих глобальных логистических операторов. Компания представлена более чем в 70 странах мира и управляет сетью из 1 330 собственных офисов, объединяя свыше 41 000 сотрудников. Годовой оборот группы составляет 8,2 миллиарда евро.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.