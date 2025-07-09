Казахстан установил рекорд по экспорту угля железнодорожным транспортом в июне 2025 года

АСТАНА /Trend/ - Объемы экспортной отгрузки угля железной дорогой в Казахстане в июне 2025 года достигли исторического рекорда.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявили в пресс-службе Казахстанских железных дорог.

По данным пресс-службы, в июне 2025 года был установлен новый рекорд по экспорту угля АО "Шубарколь Комир" через сеть Казахстанских железных дорог - 841 000 тонн, что на 26 процентов превышает средний месячный показатель 2025 года.

Кроме того, достижение рекордных объемов стало возможным благодаря слаженной работе железнодорожников и всех участников транспортного процесса.

Всего за месяц было перевезено 1,2 миллиона тонн угля, что на 11,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутри Казахстана было перевезено 326 000 тонн угля.