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В Азербайджане пройдет 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркских государств

Туризм Материалы 10 июля 2025 14:40 (UTC +04:00)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - 12 июля при организационной поддержке Союза горнолыжных курортов тюркских государств и Организации тюркских государств в туристическом центре Шахдаг состоится 1-й саммит Союза горнолыжных курортов тюркских государств.

Об этом сообщает Государственное агентство по туризму, передает Trend.

В саммите примут участие официальные лица Организации тюркских государств и Государственного агентства по туризму, руководители и представители горнолыжных курортов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции и Кыргызской Республики.

В рамках саммита будут организованы панельные дискуссии и презентации, посвященные различным темам развития горного и зимнего туризма в странах-участницах.

Кроме того, во второй день мероприятия будет организован Фестиваль бега на различные дистанции (Runnig Fest) с участием около 600 спортсменов-любителей из тюркских государств, а также из ряда европейских стран.

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