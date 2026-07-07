Управление энергетической трансформацией Узбекистана: переход от добычи к переработке

БАКУ /Trend/ - Нефтегазовый сектор Узбекистана является ключевой частью национальной экономики, обеспечивая энергетическую безопасность и промышленный рост. Несмотря на развитую углеводородную базу, сектор сталкивается со структурными изменениями, вызванными снижением добычи, перестройкой инвестиционной политики и усилением зависимости от иностранных инвесторов. При этом Узбекистан продолжает играть важную роль в качестве регионального энергетического партнера и транзитного узла.

По состоянию на 2025 год Узбекистан располагал примерно 0,6 млрд баррелей доказанных запасов нефти, что ставит страну в число производителей среднего уровня в глобальном масштабе и составляет около 0,034 процента от мировых запасов нефти. Эти запасы эквивалентны примерно двенадцати годам внутреннего потребления, что указывает на умеренную достаточность в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но ограниченную емкость долгосрочного расширения при отсутствии новых открытий. Энергетический профиль страны остается ориентированным в основном на газ, в то время как нефть играет вторичную, но все еще структурно важную роль во внутреннем снабжении и промышленном использовании.

Основная часть добычи обеспечивается месторождениями, находящимися в эксплуатации на протяжении десятилетий. В результате потенциал поддержания текущих объемов добычи постепенно снижается по мере истощения ресурсной базы.

В период с 2024 по 2026 годы добыча углеводородов в Узбекистане демонстрировала устойчивую нисходящую динамику по всем основным показателям. Добыча природного газа снизилась с 18,9 млрд кубических метров в 2024 году до 18,4 млрд кубических метров в 2025 году и далее до 15,8 млрд кубических метров в первые пять месяцев 2026 года. Это представляет собой заметное сокращение объема за относительно короткий период, отражая как геологическое истощение, так и операционные ограничения в зрелых месторождениях.

Аналогичная тенденция наблюдается в добыче нефти, которая снизилась с 305 000 тонн в 2024 году до 270 800 тонн в 2025 году и далее до 261 900 тонн в январе–мае 2026 года. Добыча газового конденсата также значительно сократилась, с 528 400 тонн в 2024 году до 482 100 тонн в 2025 году и 391 700 тонн в 2026 году. Эти показатели в совокупности указывают на то, что снижение носит системный характер, а не является результатом отдельных краткосрочных колебаний.

Добыча угля характеризуется высокой волатильностью: после временного роста в 2025 году последовало резкое снижение, что может свидетельствовать о нестабильности производства, изменении рыночной конъюнктуры или колебаниях внутреннего спроса. Выпуск нефтепродуктов демонстрирует другую динамику. Производство дизельного топлива неуклонно росло с 389 700 тонн в 2024 году до 442 000 тонн в 2025 году и далее до 476 400 тонн в 2026 году. Производство автомобильного бензина также показало умеренный рост в 2026 году по сравнению с 2025 годом, хотя оно осталось ниже уровня 2024 года. Эта дивергенция указывает на постепенный структурный сдвиг от добычи углеводородов к их переработке и развитию производств с более высокой добавленной стоимостью.

Различия в динамике добычи и переработки свидетельствуют о постепенной структурной трансформации нефтегазового сектора Узбекистана. По мере снижения объемов добычи все более значимую роль начинают играть переработка углеводородного сырья и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

Сегмент добычи по-прежнему формирует около 54,62% совокупной выручки нефтегазовой отрасли, однако наиболее высокие темпы роста демонстрируют транспортировка углеводородов и развитие трубопроводной инфраструктуры. Сегмент услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту также расширяется, что обусловлено необходимостью повышения эффективности производственных активов.

Более 94% нефтегазовой деятельности Узбекистана сосредоточено на суше, тогда как освоение офшорных ресурсов остается ограниченным и, как ожидается, будет развиваться постепенно. В целом отрасль переходит от модели, основанной на наращивании объемов добычи, к модели, ориентированной на повышение эффективности, развитие инфраструктуры и расширение сервисных услуг.

Одной из ключевых особенностей нефтегазового сектора Узбекистана является усиление роли иностранных инвестиций, прежде всего со стороны китайских компаний. Партнерство между «Узбекнефтегазом» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) имеет стратегическое значение для развития сегментов добычи и транспортировки углеводородов.

CNPC участвует в совместной разведке, добыче и трубопроводных проектах, включая буровые работы в регионе Устюрт, направленные на выявление новых запасов. Компания также оказывает техническую поддержку зрелым газовым месторождениям, помогая поддерживать добычу и повышать эффективность.

В целом это сотрудничество отражает растущую зависимость Узбекистана от иностранного капитала и технологий для поддержания объемов добычи и развития энергетической инфраструктуры.

Рынок нефти и газа в Узбекистане, по прогнозам, вырастет примерно с 1,01 млрд долларов США в 2025 году до 1,05 млрд долларов США в 2026 году, с ожиданием достижения 1,28 млрд долларов США к 2031 году, согласно прогнозу Mordor Intelligence. Это соответствует совокупному годовому темпу роста примерно на 4,06 процента, что указывает на умеренное, но стабильное расширение.

Рост обеспечивается не увеличением добычи, а структурной трансформацией отрасли, включающей консолидацию добывающего сегмента, расширение транспортной инфраструктуры и развитие проектов глубокой переработки, в том числе на основе технологии GTL (gas-to-liquids). Растущий промышленный спрос на газ и постепенная либерализация тарифов также поддерживают диверсификацию доходов.

Несмотря на реформы и инвестиции, сектор сталкивается с постоянными проблемами, включая снижение добычи нефти, газа и конденсата из-за зрелых месторождений и ограниченных новых открытий, что вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости.

Дополнительные ограничения включают устаревшую инфраструктуру, высокие затраты на техническое обслуживание и необходимость модернизации, а также технологические пробелы в передовых методах добычи. Растущая зависимость от иностранных партнеров также создает структурную зависимость. При этом растущее внутреннее потребление продолжает ограничивать доступность предложения и снижает гибкость экспорта.

Нефтегазовый сектор Узбекистана переживает этап структурной трансформации, для которого характерны сокращение объемов добычи, усиление роли перерабатывающего сегмента и расширение международного инвестиционного сотрудничества. Хотя краткосрочная стабильность поддерживается существующими запасами, долгосрочная устойчивость зависит от структурной трансформации.

Нефтегазовый сектор Узбекистана, как ожидается, столкнется с продолжающимся краткосрочным спадом добычи в связи со зрелыми месторождениями. В среднесрочной перспективе стабилизация может произойти благодаря инвестициям, восстановлению месторождений и улучшенным технологиям добычи. Ожидается, что сегменты транспортировки и хранения, а также переработки и сбыта будут стабильно расти благодаря развитию инфраструктуры и увеличению промышленного спроса. В целом долгосрочные показатели будут зависеть больше от эффективности, цифровизации и иностранных инвестиций, чем от расширения ресурсов.