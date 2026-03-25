Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Греции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греции Константиносу Тасуласу, сообщает Trend.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Грецией в интересах наших народов и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Греции – благополучия и процветания".