В Баку пройдет 10-й Йога-Фестиваль "Любовь и Мир"

БАКУ / Trend/ - 28 марта в Sea Breeze (Caspi Mayr) состоится 10-й фестиваль из серии регулярных ежемесячных йога-встреч под девизом "Любовь и Мир".

Как сообщает Trend, мероприятие объединит практикующих, мастеров и всех, кто стремится к гармонии, осознанности и внутреннему балансу, являясь точкой притяжения для сообщества, интересующегося здоровым образом жизни и духовным развитием.

В программе примут участие организатор и учредитель фестиваля Ильхама Ширинова, международный преподаватель из Индии Нандан Гаутам, а также Лала Джаббарова и Саида Рагимова. Музыкальное сопровождение обеспечат Яшар Гусейнов, Теймур Абдуллаев, Ринат Алимов и Фархад Садыхов.

Гостей ждет насыщенная программа: практики йоги разных направлений, дыхательные техники, медитации, энергопрактики и живая музыка. Вечер завершится у костра с ом-чантингом и мантропением. Фестиваль открыт для всех желающих, независимо от уровня подготовки.

Место проведения: Sea Breeze, Caspi Mayr

Дата и время: 28 марта 2026 года, с 10:00

Контакты для регистрации: +994556261561, +994552109896