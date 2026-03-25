В Азербайджане возросло производство грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале этого года в Азербайджане было произведено 716 легковых автомобилей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По информации, этот показатель на 1 249 единиц или на 53,3% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. На 1 марта текущего года запас готовой продукции в стране составил 215 единиц.

В то же время за отчетный период в стране было произведено 134 грузовых автомобиля, что в 11,2 раза или на 122 единицы превышает показатель января–февраля 2025 года. На 1 марта текущего года запас готовой продукции составил 19 единиц.

Следует отметить, что в сфере производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов в январе–феврале 2026 года было произведено продукции на сумму 70,8 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось в 2,7 раза, тогда как производство машин и оборудования сократилось на 20%.