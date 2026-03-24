В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

БАКУ/ Trend/ - 25 и 26 марта в связи с проведением ремонтных работ на участках улицы Аббасгулу ага Бакиханова от улицы Джалила Мамедгулузаде до улицы Самеда Вургуна, а также на проспекте Гусейна Джавида от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Ландау будет введено ограничение движения транспортных средств.

Как сообщает Trend, в связи с ограничениями движение автобусных маршрутов № 3, 17 и 33, проходящих по улице Аббасгулу ага Бакиханова, будет организовано по альтернативным улицам: Ханифы Аляскерова, Джалила Мамедгулузаде, Насиба бей Юсифбейли, братьев Мардановых, Мирасадулла Миргасымова и Энвера Гасымзаде.

Движение маршрутов № 3, 6, 10, 17, 18, 39, 53, 96 и 206, проходящих по проспекту Гусейна Джавида, будет организовано по улице Абдуррахима бей Хагвердиева, проспекту Метбуат, а также по улицам Микаила Мушфига и Бахтияра Вахабзаде.