Инвестиции в сектор информации и связи в Азербайджане увеличились

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале текущего года объем инвестиций в основной капитал в секторе информации и связи в Азербайджане составил 106,1 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, это в 2,1 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Доля инвестиций в основной капитал в данном секторе составила 4,4%.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года для развития экономических и социальных сфер страны из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 2 миллиарда 436,4 миллиона манатов, что в реальном выражении на 19,4% больше, чем за соответствующий период 2025 года. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 51,4%, в ненефтегазовый сектор - на 5,1%.

Из общего объема инвестиций 1 миллиард 434,0 миллиона манатов, или 58,9%, пришлись на отрасли производства продукции, 794,7 миллиона манатов (32,6%) - на сферу услуг, а 207,7 миллиона манатов (8,5%) - на строительство жилых домов. Доля инвесторов государственного сектора в общем объеме инвестиций составила 28,9%, частного сектора - 71,1%.

На строительство и монтажные работы было потрачено 53,3% инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал из внутренних источников составил 73,1% от общего объема инвестиций.