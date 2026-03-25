Иран нанес удар баллистическими ракетами по югу Израиля

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в эти минуты зафиксирован очередной удар баллистическими ракетами по Израилю со стороны Ирана.

Как сообщает Trend, об этом распространили информацию Силы обороны Израиля (IDF).

Отмечается, что ракеты направлены в сторону юга Израиля. Уже в одном из крупнейших городов данного направления - Беэр-Шеве, а также в прилегающих населенных пунктах звучат сирены тревоги.

Примерно полчаса назад сирены тревоги также звучали в Сафеде и близлежащих населенных пунктах в связи с дронами, предположительно запущенными из Ливана.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.