Число страдающих от голода может возрасти на десятки миллионов на фоне эскалации на Ближнем Востоке - ООН

БАКУ /Trend/ - Обострение ситуации на Ближнем Востоке оказывает разрушительное влияние на гражданское население, экономику и глобальные цепочки поставок.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении заместителя Генерального секретаря ООН и исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) Жорже Морейры да Силвы.

По его словам, серьезные перебои в цепочках поставок и транспортных маршрутах уже отражаются на доступности и стоимости базовых товаров, усиливая уровень бедности и уязвимости населения.

"Спустя почти месяц с начала конфликта его последствия выходят далеко за пределы региона, затрагивая мировую экономику на фоне резкого роста цен на нефть, топливо и газ. Нарушения и закрытие воздушного пространства, транспортных и морских маршрутов, а также ключевых гуманитарных коридоров на Ближнем Востоке осложняют как гуманитарные операции, так и коммерческие поставки, включая поставки продовольствия и медикаментов. Особое значение имеет Ормузский пролив, через который проходит около четверти мировых морских поставок нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа и удобрений. Атаки на коммерческие суда, блокирование кораблей и угрозы морякам ставят под риск поставки жизненно важных товаров, вызывают рост цен на продовольствие и усиливают нагрузку на системы здравоохранения. В секторе Газа ограничения доступа препятствуют доставке жизненно необходимой помощи", - отмечает Жорже Морейра да Силва.

Как подчеркивается в заявлении, наибольший удар, вероятно, придется на развивающиеся страны Азии и Африки. Сбои в поставках энергоресурсов и удобрений создают угрозу продовольственной безопасности, особенно в таких странах, как Судан, Южный Судан, Афганистан, Йемен и Сомали. По оценкам ООН, в течение года число людей, страдающих от голода, может увеличиться на десятки миллионов.

Кроме того, расширение конфликта в районе Персидского залива может негативно сказаться на потоках денежных переводов, прежде всего в страны Южной Азии.

"Текущий уровень насилия в мире является самым высоким со времен Второй мировой войны. Число вынужденных переселенцев продолжает стремительно расти: в Ливане перемещен уже один миллион человек, в Иране — 3,2 миллиона. При этом в большинстве стран региона безопасных мест практически не остается, поскольку под удары попадают школы, медицинские учреждения и жилые дома", - отмечается в заявлении.

В ООН подчеркнули, что население Ближнего Востока и других регионов уже достаточно пострадало от десятилетий конфликтов, экономической стагнации и кризисов.

"Военного решения не существует. Единственный путь к прекращению насилия и страданий людей — дипломатическое урегулирование и выполнение всех резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

Напомним, что с 28 февраля США и Израиль начали авиаудары по Ирану на фоне отсутствия конкретного соглашения между США и Ираном по ядерной программе.

В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.