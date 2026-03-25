Для нанесения авиаударов по Ирану и Ливану утверждены новые цели - Кац

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании утверждена новая серия целей для нанесения авиаударов по Ирану и Ливану.
Как сообщает Trend со ссылкой на "Times of Israel", об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац по итогам утреннего совещания, проведённого с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром.
Кац также отметил, что с начала войны Военно-воздушные силы Израиля нанесли более 15 тысяч ударов по Ирану, и этот показатель в четыре раза превышает число ударов в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года.
Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.
В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.
В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.
В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.