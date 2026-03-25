Названы страны-поставщики бензина АИ-95 в Азербайджан в январе

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджан из четырех стран было импортировано 20,1 тысячи тонн моторного бензина с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 95 или выше, но не более 98 (АИ-95) на сумму 17,4 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это больше на 8,8 миллиона долларов США, или в 2 раза, по стоимости, а в количественном выражении - на 9,7 тысячи тонн, или в 1,9 раза.

В то же время за отчетный период из Азербайджана в Армению было экспортировано 1 743 тонны бензина марки АИ-95 на сумму 1,168 миллиона долларов США.

Страны, из которых Азербайджан импортировал бензин марки АИ-95 в январе 2026 года: