Названы страны-поставщики бензина АИ-95 в Азербайджан в январе

25 марта 2026 02:05 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе текущего года в Азербайджан из четырех стран было импортировано 20,1 тысячи тонн моторного бензина с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 95 или выше, но не более 98 (АИ-95) на сумму 17,4 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это больше на 8,8 миллиона долларов США, или в 2 раза, по стоимости, а в количественном выражении - на 9,7 тысячи тонн, или в 1,9 раза.

В то же время за отчетный период из Азербайджана в Армению было экспортировано 1 743 тонны бензина марки АИ-95 на сумму 1,168 миллиона долларов США.

Страны, из которых Азербайджан импортировал бензин марки АИ-95 в январе 2026 года:

Страны

Количество (тонны)

Сумма (тыс. долларов США)

Беларусь

4946,7

4303,63

Объединенные Арабские Эмираты

7357,58

6233,36

Румыния

2246,85

1959,22

Греция

5508,62

4912,31
