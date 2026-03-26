США опровергли заявление Ирана о сбитом истребителе F/A-18

БАКУ /Trend/ - Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о сбитом американском истребителе F/A-18 над иранским городом Чабахар не соответствует действительности.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

"Ложь: Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский истребитель F/A-18 над Чабахаром, используя новые передовые системы ПВО. Правда: Иран не сбил ни одного американского истребителя", - говорится в сообщении.

Отметим, что некоторое время назад иранские вооруженные силы заявили о том, что сбили истребитель F-18, предположительно принадлежащий ВВС США.