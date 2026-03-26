Президент Таджикистана едет в Ташкент: союзничество и цель в $2 млрд

БАКУ/ Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26–27 марта посетит Узбекистан с государственным визитом. В рамках поездки он вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проведет первое заседание Высшего межгосударственного совета и подпишет пакет документов, которые, как ожидается, переведут отношения двух стран на уровень полноценного союзничества.

Это важный шаг в развитии двусторонних связей. После подписания Договора о союзнических отношениях в апреле 2024 года в Душанбе и его вступления в силу в марте 2025 года стороны уже закрыли почти все оставшиеся пограничные вопросы. В частности, в марте 2025 года в Худжанде президенты Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана подписали договор о точке стыка границ трех стран, что позволило окончательно урегулировать последние спорные участки.

Экономика остается главным двигателем сближения. В 2025 году товарооборот между странами, по данным Таджикистана, достиг 718,3 миллиона долларов - рост на 22,5 % по соотношению к 2024 году. По более широким оценкам он уже приблизился к 912 миллионам долларов (рост в 3,8 раза с 2017 года). В январе текущего года показатели выросли еще на 81,5 %.

Узбекистан поставляет в Таджикистан машины, удобрения и нефтепродукты, тогда как Таджикистан экспортирует преимущественно уголь - почти весь его экспортный объем в прошлом году был направлен именно в Узбекистан.

В Узбекистане уже действуют 357 предприятий с таджикским капиталом - на треть больше, чем год назад. Обе стороны ставят цель довести взаимную торговлю до 2 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Отдельное внимание во время визита, вероятно, будет уделено водно-энергетической сфере. Еще несколько лет назад Рогунская ГЭС была главным источником напряженности между двумя странами: Узбекистан опасался, что огромная плотина на Вахше сократит сток воды для его сельского хозяйства. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Рогун рассматривается уже не как предмет спора, а как основа взаимовыгодного партнерства.

Таджикистан поставляет электроэнергию с действующих агрегатов станции в Узбекистан по цене около 3,4 цента за киловатт-час. После ввода новых мощностей объемы поставок, как ожидается, будут расти. Для Ташкента это возможность закрывать летние пики потребления “зеленой” энергией, для Душанбе - надeжный рынок сбыта и дополнительное финансирование проекта.

На повестке также развитие транспортных коридоров, промышленная кооперация и культурные обмены. В 2025 году Узбекистан посетили почти 2,78 миллиона граждан Таджикистана.

Региональный контекст усиливает значение визита. Центральная Азия ускоряет интеграцию, а Ташкент и Душанбе пытаются показать модель двустороннего союзничества. При этом сохраняются различия экономических моделей: Таджикистан зависит от гидроэнергетики и внешних переводов, Узбекистан - от газа и внутренних реформ.

Ожидается подписание 10-15 новых соглашений и достижение конкретных договоренностей по дальнейшему росту торговли. Запуск Высшего межгосударственного совета должен сделать встречи лидеров не разовыми событиями, а постоянным рабочим механизмом.

Удастся ли странам уже через пару лет выйти на заявленные 2 миллиарда долларов товарооборота и значительно продвинуть совместные энергопроекты, или прогресс будет более постепенным - покажет ближайшее время. Если все пойдет по плану, этот визит может стать ярким примером успешного союзничества для всей Центральной Азии. Дальше слово за результатами.