БАКУ /Trend/ - Армия Израиля с начала военной операции Roaring Lion нанесла по территории Ирана более трех тысяч ударов.

Как сообщает Trend, об этом говорится на официальной странице Армии обороны Израиля (IDF) в социальной сети X.

Согласно информации, накануне израильские военные нанесли удары по командным центрам, складам вооружений и системам противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что в течение ночи также было поражено более пятидесяти целей, включая объекты хранения и запуска баллистических ракет.

Напомним, что с 28 февраля США и Израиль начали авиаудары по Ирану на фоне отсутствия конкретного соглашения между США и Ираном по ядерной программе.

В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.