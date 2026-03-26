Возможность увидеть Карабах своими глазами дает уникальное понимание процесса восстановления региона - путешественник из Канады

АГДАМ/ Trend/ - Возможность увидеть трансформацию Карабаха своими глазами дает уникальное понимание процесса восстановления региона после конфликта.

Об этом в четверг Trend заявил путешественник из Канады Диллон Де Кото во время визита в Агдам.

По его словам, хотя война между Арменией и Азербайджаном хорошо известна во всем мире, непосредственное наблюдение последствий дает более глубокое понимание как разрушений, так и процесса восстановления.

"Весь мир знал о войне между Арменией и Азербайджаном, но здесь для меня честь и привилегия иметь возможность увидеть это своими глазами - то, что происходило в прошлом, и несмотря на все разрушения, которые мы видим позади нас. Одновременно тут можно увидеть новые современные здания", - отметил Де Кото.

Он подчеркнул, что наблюдение за развитием новой инфраструктуры и городских проектов на ранее разрушенных территориях демонстрирует стойкость и решимость местных сообществ.

"Это показывает путь от разрушения к восстановлению города — словно восстать из пепла и снова обрести славу", - добавил путешественник.

Де Кото отметил, что личное знакомство с регионом дает впечатления, которые невозможно полностью передать через книги или интернет.

"Для меня это ценный опыт - увидеть все своими глазами", - заключил он.