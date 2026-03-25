Азербайджанский арбитр назначен на матчи чемпионата Европы по мини-футболу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский арбитр по мини-футболу Рамиль Намазов назначен на матчи чемпионата Европы, который в этом году пройдет в столице Словакии Братиславе.

Как передает Trend, Рамиль Намазов входит в число 14 судей, которые будут обслуживать матчи турнира.

Отметим, что азербайджанская мини-футбольная команда также примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 27 мая по 4 июня. Национальная сборная будет соревноваться в группе F вместе с командами-участницами из Франции, Италии и Австрии.