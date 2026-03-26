Азербайджан увеличил экспорт и импорт хлопка

БАКУ /Trend/ - В январе–феврале этого года из Азербайджана было экспортировано 27,6 тыс. тонн хлопка на сумму 41,1 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 12,6 млн долларов США или на 44,5% больше в стоимостном выражении и на 9,023 тыс. тонн, или на 48,5% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт хлопка составил 1,12% от общего объема экспортируемой продукции страны за январь–февраль текущего года.

В то же время в январе–феврале 2026 года в Азербайджан было импортировано хлопка на сумму 1,962 млн долларов США.

По данным, это на 314 тыс. долларов США, или на 19% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт хлопка составил 0,08% от общего объема импорта страны.