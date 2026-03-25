Израильская армия нанесла удар по командному центру «Хезболлы» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Израиля в ходе ночных авиаударов, проведённых в Ливане, нанесли удары по командному центру «Хезболлы» в Бейруте, а также по принадлежащим этой террористической группе автозаправочным станциям.

Как передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом распространили информацию Силы обороны Израиля (IDF).

Сообщается, что штаб-квартира «Хезболлы», расположенная в южных пригородах Бейрута, была атакована после новых предупреждений об эвакуации в данном районе.

Силы обороны Израиля также заявили, что в других районах нанесли удары по нескольким автозаправочным станциям, принадлежащим компании-дистрибьютору топлива «Al-Amana», связанной с «Хезболлой» и находящейся под санкциями США с февраля 2020 года.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.