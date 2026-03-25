США и Иран выдвинули свои условия для прекращения войны

БАКУ /Trend/ - США подготовили план по прекращению войны и передали его иранским властям.

Как сообщает Trend, об этом со ссылкой на информированные источники пишет The New York Times.

По словам источников, план состоит из 15 пунктов и, помимо прочего, охватывает положения, касающиеся баллистических ракет, ядерной программы и морского судоходства.

Газета отмечает, что журналисты не видели сам документ.

По словам собеседников издания, основным посредником между США и Ираном выступил командующий Сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир. По их словам, Мунир поддерживает тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и способен обеспечивать передачу сообщений между США и Ираном.

Журналист 12-го канала Израиля Ярон Авраам заявил, что, по имеющейся у него информации, мирный план США предусматривает полный отказ Ирана от ядерной программы, демонтаж ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передачу всего уже обогащённого урана Международному агентству по атомной энергии.

Кроме того, Иран должен отказаться от поддержки прокси-группировок в регионе, а также ограничить количество своих ракет и дальность их полёта. Согласно мирному плану США, Ормузский пролив должен быть объявлен открытой зоной для судоходства. В случае выполнения этих условий, как предполагается планом, все санкции против Ирана будут отменены, а также будет оказана помощь «развитию гражданского ядерного проекта» в рамках строящейся в Бушере атомной электростанции.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что среди других требований Ирана фигурируют следующие условия:

— выплата компенсаций за нанесённые удары;

— введение новых правил в Ормузском проливе, позволяющих Ирану взимать сборы с проходящих судов (по модели, аналогичной Египту и Суэцкому каналу);

— гарантии того, что война не возобновится, а также прекращение ударов Израиля по группировке «Хизбалла» в Ливане;

— отмена всех санкций против Ирана;

— сохранение ракетной программы Ирана без каких-либо ограничений.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.