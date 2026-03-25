Нефть по $130: Ценовой "потолок", который может пробить бюджет Пекина

БАКУ /Trend/ - Китай впервые с 2013 года напрямую вмешался в механизм ценообразования на топливо, смягчив рекордный рост цен на фоне скачка нефти.

С полуночи 24 марта Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) утвердила в Китае рекордное повышение, которое, однако, оказалось вдвое меньше расчетного. Стоимость бензина выросла на 1160 юаней ($168) за тонну, а дизеля - на 1115 юаней ($162). Без прямого вмешательства государства цифры взлетели бы на 2205 юаней ($320) и 2120 юаней ($307) соответственно.

Государство предпочло “поглотить” больше тысячи юаней с каждой тонны, чтобы не допустить сильного удара по экономике.

Причиной стал внешний шок, а именно эскалация конфликта с участием США, Израиля и Ирана, которая резко усилила риски перебоев поставок из Персидского залива - важного региона для мировой нефти.

Рынки отреагировали молниеносно: с начала марта китайская нефтяная корзина подорожала более чем на 40–45%, а Brent в пиковый период поднималась выше 110–119 долларов за баррель, иногда подбираясь к еще более опасным уровням. Трейдеры закладывали в цены не только текущие риски, но и возможные проблемы с судоходством и инфраструктурой в регионе.

Даже после ограничения это стало самым крупным разовым повышением за всю историю нынешнего механизма. Предыдущий рекорд - +695 юаней ($101) на бензин и +670 юаней ($97) на дизель - был поставлен всего двумя неделями раньше (9 марта). Это хорошо показывает, с какой скоростью нарастало давление.

Для обычных водителей эффект заметен, но не катастрофичен. По оценке NDRC, рост в итоге оказался на 0,85 юаня ($0,12) за литр ниже, чем мог бы быть. В Пекине бензин АИ-92 теперь стоит примерно 8,51 юаня ($1,23) за литр, в Шанхае - 8,53 юаня ($1,24), а в Хайнане местами доходит до 9,68 юаня ($1,40). Экономия на одной заправке - около 40–50 юаней ($5,8–7,2) для легковушки и 300–500 юаней ($43–72) для грузовика, что сразу сказывается на логистике и расходах бизнеса.

В воскресенье и понедельник в Пекине, Шанхае и Нанкине наблюдались огромные очереди на заправках. В соцсетях Weibo и Douyin мелькали кадры с пустыми резервуарами - все спешили залить бензин до полуночного повышения. Сейчас средняя цена АИ-92 по стране держится в пределах 8–8,5 юаней ($1,16–1,23) за литр, вплотную подобравшись к психологической отметке в 9 юаней ($1,30).

Психологический барьер в том, что переход через круглую цифру “9 юаней” за литр китайцы воспринимают как резкий скачок стоимости жизни - в интернете высказывается растущее недовольство, а на заправках возникает настоящий ажиотаж.

Пекин четко дал понять: социальная стабильность сейчас важнее чисто рыночных правил. NDRC уже пообещала возможные субсидии нефтепереработчикам и налоговые послабления, если нефть продолжит дорожать.

Что будет дальше, во многом зависит от геополитики. В лучшем случае напряженность спадет, и к следующему окну корректировки 7 апреля цены стабилизируются без новых трат из бюджета. В худшем - нефть уйдет выше $130, и Пекину придется полностью заморозить тарифы. Тогда возникнет риск дефицита и огромная нагрузка на стратегические резервы. Сработает ли такое “ручное управление” или просто отложит неизбежный удар - станет ясно уже в ближайшие пару недель.