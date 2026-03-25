Денежные переводы между Ирландией и Азербайджаном выросли

БАКУ /Trend/ - В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Ирландии в Азербайджан составил 15,986 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 5,1 млн долларов США, или на 47,2% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно информации, за отчетный период доля Ирландии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 1,4%.

Также в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Ирландию составил 2,622 млн долларов США, что на 1,253 млн долларов США больше по сравнению с показателем 2024 года, или рост в 1,9 раза.

В отчетный период доля Ирландии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 0,5%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Ирландию составил 1,369 млн долларов США, в обратном направлении — 10,861 млн долларов США.

В целом в 2025 году объем денежных переводов, осуществленных физическими лицами из Азербайджана в зарубежные страны, составил 505,139 млн долларов США. Это на 21,6 млн долларов США, или на 4,1% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,177 млрд долларов США, что на 94,1 млн долларов США, или на 8,7% больше по сравнению с показателем 2024 года.