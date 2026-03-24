Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов (ФОТО)

Материалы 24 марта 2026 14:11 (UTC +04:00)
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 марта 2026 года переходит на летнее расписание полётов, которое будет действовать до 24 октября 2026 года.

В течение весенне-летнего сезона пассажирам будет доступна расширенная сеть полетов из Баку в Европу, Центральную, Южную и Восточную Азию.

По региональным и азиатским направлениям будут выполняться рейсы в такие города, как Стамбул, Анкара, Москва, Ташкент, Душанбе, Ургенч, Астана, Алматы и Актау, а также в Пекин и Урумчи.

По европейским направлениям запланированы рейсы в Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Варшаву, Прагу, Лондон, Вену, Будапешт, Париж, Барселону и Кишинёв. Кроме того, регулярное авиасообщение будет обеспечено по направлениям Тбилиси, Бишкек, Измир, Бодрум, Белград, Мале и Исламабад.

Рейсы будут выполнять такие авиакомпании, как AZAL, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, AJet, Air Astana, Uzbekistan Airways, Wizz Air, China Southern, LOT Polish Airlines, Lufthansa и другие международные авиаперевозчики.

С учётом ожидаемого увеличения спроса на поездки в летний период пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать авиабилеты. Для более комфортного и быстрого обслуживания рекомендуется использовать онлайн-регистрацию, а также доступные в аэропорту системы самообслуживания, включая Self Check-in и Self-Service Baggage Drop-off.

Пассажирам также рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание рейсов и получать информацию о возможных изменениях на официальных сайтах авиакомпаний.

Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полётов (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости