Великобритания разрабатывает план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе

БАКУ/ Trend/ - Великобритания совместно с союзниками работает над планом по открытию Ормузского пролива и восстановлению транспортного сообщения на Ближнем Востоке.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«В конечном итоге мы должны вновь открыть Ормузский пролив, чтобы обеспечить стабильность на нефтяном рынке. Это непростая задача. Именно поэтому мы вместе со всеми нашими союзниками, включая европейских партнеров, работаем над совместным планом, который позволит как можно скорее восстановить свободу судоходства в регионе и минимизировать экономические последствия», — подчеркнул Стармер.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.