Фонд ОПЕК выделил Азербайджану свыше $110 млн

БАКУ /Trend/ - Фонд международного развития ОПЕК выделил Азербайджану более 110 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и расширение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Решение было принято на 195-м заседании Совета управляющих организации в рамках более широкого пакета финансирования на сумму 890 миллионов долларов, предназначенного для реализации проектов развития в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Европы.

В гоосекторе Азербайджану будет предоставлен кредит в размере 90,4 миллиона долларов на реализацию проекта строительства очистных сооружений сточных вод в Сумгайыте мощностью 100 тыс. кубометров в сутки. Ожидается, что проект позволит улучшить санитарные условия для не менее чем 427 тыс. человек, сократить загрязнение Каспийского моря и обеспечить повторное использование очищенной воды в сельском хозяйстве.

В частном секторе Азербайджан также получит дополнительные 20 миллионов долларов. Средства будут предоставлены в рамках первого для Фонда ОПЕК синтетического займа в национальной валюте и направлены на поддержку системообразующего финансового института, а также расширение кредитования микро-, малых и средних предприятий.

В целом пакет финансирования в размере 890 миллионово долларов нацелен на укрепление инфраструктуры и транспортной связанности, повышение продовольственной безопасности и устойчивости к климатическим изменениям, а также расширение инвестиций в климатические проекты. Отдельное внимание уделяется улучшению доступа к финансированию для ММСП в различных регионах.

Отметим, что Фонд международного развития ОПЕК является единственной глобальной институцией, мандат которой предусматривает предоставление финансирования от стран-участниц исключительно в пользу стран, не входящих в ОПЕК. Организация сотрудничает с партнерами из развивающихся стран и международным сообществом в целях стимулирования экономического роста и социального прогресса в странах с низким и средним уровнем дохода. На сегодняшний день фонд направил свыше 32 миллиардов долларов на проекты развития более чем в 125 странах, при общей стоимости реализованных проектов более 240 миллиардов долларов.